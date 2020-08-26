«Выбивали стекла, чтобы достать людей»: в Первомайском районе случилось массовое ДТП

В ночь с 26 на 27 августа в Первомайском районе Новосибирска произошло массовое ДТП. Фото: "АСТ-54"

В ночь с 26 на 27 августа в Первомайском районе Новосибирска произошло массовое ДТП. Авария перекрыла движение по улице Первомайской в сторону микрорайона Весенний.

Авария перекрыла движение по улице Первомайской в сторону микрорайона Весенний. Фото: "АСТ-54"

— Там столкнулось несколько автомобилей, в их числе кроссоверы Honda CR-V, которые остались без передней части от удара с тягачом DAF, Nissan, улетевший в кювет, хэтчбек Renault Megane, седан Hyundai Solaris и кроссовер Toyota Highlander. Помимо этого в аварии приняли участие еще один грузовик — Volvo и пассажирский автобус 68-го маршрута, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — На месте работают пожарные и скорая помощь. По предварительным данным пострадали два человека.

На месте работают пожарные и скорая помощь. Фото: "АСТ-54"

В комментариях под постом отписались и очевидцы произошедшего. По их словам, машины столкнулись одна за другой. А сразу после этого к авто начали подбегать люди, чтобы помочь выбраться людям:

— Сначала, вроде как, зацепили Hyundai Solaris, потом Honda CR-V, а потом уже все остальные, включая автобус и фуру. Я стоял вторым. В меня летело колесо от «Хонды», но удалось увернуться. Там сразу люди побежали, били стекла, вытаскивали тех, кто был в машинах.

— Проезжал мимо этой аварии. Наверное, у нас в районе такое впервые.

— Не понимаю, как можно было столько машин собрать? — пишут люди.

По предварительным данным пострадали два человека. Фото: "АСТ-54"

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