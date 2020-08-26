Игровые модули для детской зоны от «Галамарта» появились в шести больницах Новосибирска. Фото предоставлено пресс-службой Галамарт.

Ожидание приема у врача – дело нервное даже для взрослых, а для детей и подавно. Чтобы малыши не скучали в очереди, хорошо бы их отвлечь игрушками; как раз для этого талисманы «Галамарта» - рыжие коты - подарили больницам Новосибирска мягкие игровые модули для организации детской зоны. Разноцветные, с изображениями сказочных героев – отличный вариант, чтобы скрасить время ожидания.

Персонажи, изображенные на модулях, знакомы всем нам с детства: богатырь, кощей Бессмертный, Змей Горыныч, конечно же, озорная Баба Яга со своим «инвентарем» – ступой и помелом… Из ярких блоков можно построить замок или придумать и разыграть свою собственную сказку; глядишь - так и время незаметно прошло!

Фото предоставлено пресс-службой Галамарт.

Мягкие игровые модули от «Галамарта» теперь есть в поликлинике № 22 на ул. Зорге, в городской поликлинике № 29 на ул. Тюленина и на ул. Рассветная, в поликлинике № 27 на ул. Холодильная, в городской клинической больнице № 12 на ул. Учительская и в городской поликлинике № 18 на ул. Широкая. На этом рыжие коты из «Галамарта» не собираются останавливаться: в их планах добавить чуть-чуть сказки еще во многие медучреждения России.

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