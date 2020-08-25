«Это что, леопард?»: к новосибирским ветеринарам попал необычный пациент

Ветеринары помогли необычному домашнему питомцу — коту Ричи редкой породы саванна. Фото: Предоставлено ветклиникой

В Новосибирске ветеринары помогли необычному домашнему питомцу — коту Ричи редкой породы саванна. Внешне этот красавец больше похож на дикого леопарда, чем на ручного пушистика.

— «Эй, не стойте слишком близко — Я тигренок, а не киска!» — это прямо про нашего нового пациента Ричи. Правда, он не тигренок, а саванна — есть такая порода домашних кошек. Хотя, глядя на него, так не скажешь, слишком уж Ричи похож на своих диких собратьев, — рассказали в группе Вконтакте ветклиники «Артемида». — К нам Ричи попал с проблемой, которая нередко встречается у наших четвероногих питомцев — кишечная непроходимость. Проблема была решена максимально быстро, и пришедший в себя после наркоза пациент поехал домой поправляться и радовать любящих хозяев!

Внешне этот красавец больше похож на дикого леопарда, чем на ручного пушистика. Фото: https://vk.com/artemidaplus_nsk

Ветеринары также отмечают, что хоть кошки саванна и выглядят как настоящие дикие хищники, по характеру они очень ласковые и преданные своим членам семьи. Но, несмотря на лояльное отношение к окружающим, не стоит забывать, о том что с точки зрения грации, энергичности и физической силы саванны не многим уступают своим собратьям, живущим в дикой природе, а значит все же не стоит «тянуть тигра за хвост».

Лапа кота размером почти с ладонь. Фото: https://vk.com/artemidaplus_nsk

Такой красивый кот не смог остаться без внимания подписчиков группы. В комментариях под постом многие отметили, что выглядит животное довольно эффектно. А некоторые даже сравнили его с леопардом:

— Это что, леопард?

— Кошка, наверное, очень дорогая.

— Главное, что котику помогли и он уже выздоравливает, — пишут люди.

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