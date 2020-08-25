«Тебе бы подкачаться»: новосибирский двойник Пола Уокера пожал руку Вин Дизелю

Гена и Влад стали друзьями. Фото: соцсети

Сибиряк Влад Деморчук, похожий на погибшего актера Пола Уокера, опубликовал в своем Тик-Токе видео необычной встречи, которая состоялась в Москве. В кадре - он и парень из Приморья, похожий на Вин Дизеля: ролик уже набрал более 80 тысяч просмотров и сотни комментариев:

— «Форсаж» с Алиэкспресса.

— Нужно подавать заявку в Голливуд. Вдруг примут и выйдет новый «Форсаж».

— Тебе бы подкачаться слегка и будет не отличить.

— Олд скулы свело) Вы очень крутые!

— И вправду похожи.

Житель Новосибирска 26-летний Влад был обычным грузчиком на заводе. Но когда все вокруг стали замечать сходство с известным актером, парень для поддержания образа даже устроился на работу к популярным блогерам «Гараж 54» автомехаником. Но с автомобилями у сельской звезды как-то не срослось. Ему теперь ближе фотосессии и съемки в рекламе. А когда Влад увидел в интернете, что в далеком Приморье живет еще один двойник актера из «Форсажа», то загорелся идеей о каком-нибудь совместном проекте.

Двойник Вин Дизеля из Приморья 25-летний Геннадий тоже раньше звезд с неба не хватал. Трудился обычным охранником в дачном поселке. А теперь у парня почти 40 тысяч подписчиков в Инстаграм и много новых друзей.

Встречу двойникам организовал популярный ютуб-блогер Дима Гордей.

— Дима оплатил нам перелет и проживание, а сейчас мы снимаемся в его роликах на ютубе, — рассказал сибирский Пол Уокер. — Это интересный проект, хотелось бы и дальше нам как-то развиваться с Геной в медийном направлении.

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