«Это ужас»: в военном городке в Новосибирске нашли шкуру медведя

На территории военного городка в Новосибирске нашли шкуру медведя. Фото: «MC17 Live (Военный городок №17(№1). Новосибирск»\https://vk.com/mc17live
На территории военного городка №17 в районе дома по адресу улица 2 Кирзавод в Новосибирске прохожие обнаружили на улице шкуру медведя. Фото жуткой находки сибиряки опубликовали в соцсетях.
— Вот такое можно найти в городке, — подписали снимки в местной группе Вконтакте «MC17 Live (Военный городок №17(№1). Новосибирск».
На снимках видно, что довольно большого размера шкура лежит на куче листьев рядом с деревом около дома. Фото: «MC17 Live (Военный городок №17(№1). Новосибирск»\https://vk.com/mc17live
На снимках видно, что довольно большого размера шкура лежит на куче листьев рядом с деревом около дома.
Подписчики паблика такую находку без внимания не оставили. Однако не все смогли сразу понять, что изображено на фото:
— Это просто ужас
— Неужели это медведь.
— Удивительно, что себе никто не забрал. Она же дорогая, — пишут люди.
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