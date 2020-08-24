«Это ужас»: в военном городке в Новосибирске нашли шкуру медведя

На территории военного городка в Новосибирске нашли шкуру медведя. Фото: «MC17 Live (Военный городок №17(№1). Новосибирск»\https://vk.com/mc17live

На территории военного городка №17 в районе дома по адресу улица 2 Кирзавод в Новосибирске прохожие обнаружили на улице шкуру медведя. Фото жуткой находки сибиряки опубликовали в соцсетях.

— Вот такое можно найти в городке, — подписали снимки в местной группе Вконтакте «MC17 Live (Военный городок №17(№1). Новосибирск».

На снимках видно, что довольно большого размера шкура лежит на куче листьев рядом с деревом около дома. Фото: «MC17 Live (Военный городок №17(№1). Новосибирск»\https://vk.com/mc17live

На снимках видно, что довольно большого размера шкура лежит на куче листьев рядом с деревом около дома.

Подписчики паблика такую находку без внимания не оставили. Однако не все смогли сразу понять, что изображено на фото:

— Это просто ужас

— Неужели это медведь.

— Удивительно, что себе никто не забрал. Она же дорогая, — пишут люди.

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