«Избили и усадили в «Инфинити»: в полицию сообщили о похищении мужчины в центре Новосибирска

Сейчас в произошедшем разбирается полиция. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске неизвестные похитили мужчину, затолкав его в автомобиль — об этом сообщают люди в соцсетях. Сейчас в произошедшем разбирается полиция.

— В Центральном районе, около дома №20 на улице Советская, какие-то люди избили мужчину, а потом насильно усадили в автомобиль «Инфинити» черного цвета без номеров, и уехали в сторону улицы Гоголя, — цитирует очевидцев произошедшего паблик «Инцидент Новосибирск».

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск пояснили, что такое заявление в полицию действительно поступало и сейчас по данному факту проводится проверка.

— В полицию поступило сообщение, о том, что у дома по улице Советской неизвестные сажают гражданина в автомобиль. Сейчас полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, — пояснили в полиции.

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