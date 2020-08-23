Под окнами бизнес-центра в Новосибирске нашли мертвого директора

По факту несчастного случая проводится проверка.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
ЧП произошло возле бизнес-центра «Меридиан» на ул. Семьи Шамшиных: 22 августа под окнами высотки был обнаружен мертвый мужчина.
По предварительной информации, погибший был директором строительно-монтажной компании, которая арендует офис в здании. Известно, что мужчина перед гибелью находился в своем кабинете в состоянии алкогольного опьянения.
— По данному факту проводится проверка, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
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