Под окнами бизнес-центра в Новосибирске нашли мертвого директора

По факту несчастного случая проводится проверка. Фото: Алена МАРТЫНОВА

ЧП произошло возле бизнес-центра «Меридиан» на ул. Семьи Шамшиных: 22 августа под окнами высотки был обнаружен мертвый мужчина.

По предварительной информации, погибший был директором строительно-монтажной компании, которая арендует офис в здании. Известно, что мужчина перед гибелью находился в своем кабинете в состоянии алкогольного опьянения.

— По данному факту проводится проверка, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

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