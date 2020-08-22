В Новосибирске вор-рецидивист взяп в заложницы 63-летнюю пенсионерку

Полицейские задержали нападавшего. Фото: Виктория МИНАЕВА

ЧП произошло 21 августа в Кировском районе: в полицию поступил вызов, что мужчина в магазине взял в заложницы 63-пенсионерку и требует, чтобы на место приехали чиновники. Чтобы сибирячка не сбежала, жулик приставил ей к горлу осколок бутылки.

На место прибыла следственно-оперативная группа, которую возглавил начальник отдела полиции № 8 «Кировский» Виктор Михель. Пока шли переговоры, двоим полицейским удалось проникнуть здание и скрутить злоумышленника.

- Им оказался 44-летний житель Кировского района. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабёж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, - пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области. - Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 206 УК РФ.

Для женщины, на которую напал злоумышленник, вызвали «Скорую помощь»: медики осмотреи сибирячку и оказали необходимую помощь.

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