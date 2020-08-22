Поиски пропавшей в Академгородке сибирячки, уехавшей на маршрутке, закончились трагедией

Сибирячку нашли в лесу в Советском районе. Фото: поисковый отряд «Маяк».

Полицейские и волонтеры два месяца пытались отыскать 32-летнюю Наталью Мяготину, которая пропала 20 июня в Академгородке. Напомним, она приехала туда вместе со своей мамой:

- Маму нужно было подождать примерно три часа, Наталья сказала, что на это время поедет к друзьям. На глазах мамы она села в маршрутку, уехала, - рассказали КП-Новосибирск в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Но у друзей она так и не появилась. 21 августа тело девушки обнаружили в лесу в Советском районе.

- Никаких следов насилия на теле сибирячки нет: Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, - пояснили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

Сейчас следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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