«Он украл мое сердечко»: сибирячка ищет парня, с которым познакомилась на Алтае

Сибирячка ищет в соцсетях парня, которого встретила во время поездки на Алтай. Фото: «Осторожно, Мошенники|Новосибирск»\ https://vk.com/scammers_nsk

Сибирячка ищет в соцсетях парня, которого встретила во время поездки на Алтай. Девушка влюбилась в него с первого взгляда, но не успела обменяться с ним контактами. Все, что есть в ее распоряжении — имя и несколько фото, с помощью которых она мечтает найти объект своих воздыханий.

— Пару дней назад, ездила с подругой на экскурсию Мультинские озера в Республике Алтай. А теперь разыскиваю парня, которого там встретила. На вид ему около 30 лет, атлетическое телосложение. Все, что я о нем знаю, это то, что его зовут Андрей и что он водит белый «Hyundai» с номерами 22 региона. Прошу помогите его найти, забрал у меня самое ценное в жизни — мое сердечко, — написала девушка в своем посте.

Все, что есть в распоряжении девушки — имя и несколько фото. Фото: «Осторожно, Мошенники|Новосибирск»\ https://vk.com/scammers_nsk

Видимо, кражу сердца сибирячка восприняла очень буквально, а потому и свое объявление решила разместить в весьма нестандартной для этого группе Вконтакте — «Осторожно, Мошенники|Новосибирск». Сейчас она просит всех, кто знает что-либо о парне на фотографии сообщить об этом.

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