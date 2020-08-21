Загостился: сибиряк забил молотком друга, который выгонял его из дома

В Чановском районе в Новосибирской области мужчина убил своего друга. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В селе Блюдчанское в Чановском районе мужчина убил своего друга. Он долгое время гостил у него, а когда хозяин дома стал выгонять его, сибиряк взял молоток и начал бить его по голове.

— По данным следствия, подозреваемый длительное время проживал в доме у потерпевшего. Накануне мужчины вместе выпивали и, в один момент, начали ссориться. Хозяин дома стал выгонять гостя, однако последний отказался, взял молоток и ударил потерпевшего как минимум два раза по голове. Потом взял нож и полоснул ему по шее. От полученных ран мужчина скончался на месте, а его гость ушел из дома, однако скрываться не пытался, — рассказала КП-Новосибирск старший помощник руководителя СУ СКР по НСО по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Тело убитого мужчины было обнаружено утром 21 августа. По подозрению в этом преступлении полицейские задержали уже судимого 62-летнего местного жителя. Следователями было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Свою вину задержанный мужчина полностью признал. Он был доставлен к следователю для допроса, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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