Погода в Новосибирске в сентябре 2020 года: рассказываем, каким будет начало осени

Начало осени будет жарким, но в конце месяца будут заморозки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Новосибирске в сентябре 2020 года будет изменчивой. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, холодный фронт из Зауралья уступит место теплым антициклонам уже в конце августа. В первую неделю сентября вернется жара до +29 градусов.

— Мы ожидаем сентябрь теплее нормы на +1-2 градуса. Норма среднемесячной температуры составляет от +8 до +12 градусов, прошу учесть. Самой холодной будет третья декада сентября — тогда можно ожидать ночные температуры около нуля и первые заморозки, — рассказал КП-Новосибирск пресс-секретарь Западно-Сибирского УГМС Ренад Ягудин.

Синоптики уверены, что сентябрь 2020 года будет достаточно сухим. Осадков выпадет ниже нормы, от 28 мм до 60 мм.

По данным «Западно-Сибирского гидрометцентра»:

С 1 по 10 сентября в Новосибирске ночью от +10…+15 градусов, в отдельные дни похолодания до +4…+5 градусов. Днем температура от +24…+29 градусов, в отдельные дни до +9…+15 градусов.

С 10 по 20 сентября ночью от +8…+14 градусов, в отдельные дни похолодания до +4…+5 градусов. Днем температура от +20…+25 градусов, в отдельные дни до +7…+14 градусов.

С 20 по 30 сентября ночью от +1…+6 градусов, в отдельные дни заморозки ниже нуля. Днем температура от +10…+15 градусов, в отдельные дни до +6 градусов.

«Гисметео» сообщает :

С 1 по 10 сентября в Новосибирске ночью от +8…+12 градусов. Днем температура от +14…+24 градуса. Пасмурно, частые дожди.

С 10 по 20 сентября ночью от +12…+19 градусов. Днем температура от +19…+24 градуса. Пасмурно, частые дожди.

С 20 по 30 сентября ночью от +5…+10 градусов. Днем температура от +12…+20 градусов. Облачно, переменные осадки.

По информации «Яндекс. Погоды»:

С 1 по 10 сентября в Новосибирске ночью от +11…+14 градусов. Днем температура от +15…+20 градусов. Переменная облачность с прояснениями, дожди вероятны 9 числа.

С 10 по 20 сентября ночью от +8…+12 градусов. Днем температура от +12…+15 градусов. Облачно с прояснениями, дожди 12 и 15 сентября.

С 20 по 30 сентября ночью от +5…+9 градусов. Днем температура от +9…+13 градусов. Пасмурно, дожди с 21 по 24 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU