Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области отчитался за первое полугодие 2020 года

Фото: пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей в НСО.

Общественный совет при Уполномоченном является коллегиальным совещательным органом, созданным в целях согласования и разработки мер по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, а также оказания информационно-аналитической, консультационной, организационной, научно-методической помощи.

В настоящее время в состав Совета входят представители бизнеса, общественных объединений и отраслевых ассоциаций предпринимателей Новосибирской области, эксперты.

Повестка заседания была посвящена итогам деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области за первое полугодие 2020 года, а также реформе контрольно-надзорной деятельности и результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Новосибирской области.

Николай Мамулат рассказал, что год для бизнеса начался сложно, а в марте ситуация осложнилась с распространением коронавирусной инфекции, что наглядно демонстрирует количество обращений в 2020 году, которое выросло в 3 раза по сравнению с 2019 годом.

- Сейчас большинство вопросов связаны с предоставлением мер поддержки и разрешения работать в зависимости от ОКВЭД. Проблема в том, что у многих предпринимателей основной вид деятельности в списке не значится - хотя сфера та же или очень близкая, - отметил бизнес-омбудсмен.

Также на заседании Общественного совета рассматривались итоги исследования «Индекс Административного давления», которое проводится в рамках реформы КНД. За год Новосибирская область существенно улучшила позиции в Индексе, поднявшись с 67 на 29 место.

По итогам заседания были приняты решения, направленные на защиту прав и законных интересов предпринимателей, а также обозначены направления дальнейшей работы.