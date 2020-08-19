Теплица убила пенсионерку в Новосибирске

Пенсионерка от полученных травм скончалась в больнице Фото: Алена МАРТЫНОВА

ЧП произошло в новосибирском садовом товариществе «Энергетик». 84-летняя женщина запнулась и рухнула на теплицу. Родственники сначала пытались оказать помощь дачнице самостоятельно, но раны от стекла были слишком глубокие. Пришлось вызвать «скорую помощь».

— 14 августа в Мошковскую ЦРБ поступила пожилая женщина со множественными резаными ранами. Она пояснила, что упала на теплицу в своем огороде. Ночью пенсионерка скончалась. По данному факту проводится проверка, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Скорее всего, происшествие будет квалифицировано, как несчастный случай.

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