Теплица убила пенсионерку в Новосибирске

Пенсионерка от полученных травм скончалась в больнице
Фото: Алена МАРТЫНОВА
ЧП произошло в новосибирском садовом товариществе «Энергетик». 84-летняя женщина запнулась и рухнула на теплицу. Родственники сначала пытались оказать помощь дачнице самостоятельно, но раны от стекла были слишком глубокие. Пришлось вызвать «скорую помощь».
— 14 августа в Мошковскую ЦРБ поступила пожилая женщина со множественными резаными ранами. Она пояснила, что упала на теплицу в своем огороде. Ночью пенсионерка скончалась. По данному факту проводится проверка, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Скорее всего, происшествие будет квалифицировано, как несчастный случай.
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