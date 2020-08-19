Британия и Китай обгоняют Россию в разработке вакцины от COVID-19

Российскую вакцину от коронавируса опережают конкуренты. Фото: Cadu Rolim/Global Look Press

ВОЗ опубликовала список стран-конкурентов России по выпуску вакцины от коронавируса. Несмотря на то что Центр Гамалеи уже зарегистрировал вакцину, третья фаза испытаний только началась. За рубежом смотрят на это со скепсисом и делают ставки на собственные труды. Главный конкурент российской вакцины — продукт Оксфордского университета — уже третий месяц находится на последней фазе испытаний.

— По данным ВОЗ, сегодня только шесть вакцин из разных стран находятся на последней стадии разработки, и российская в их число не входит. Разработки Центра Гамалеи в таблице международной организации указано, что она все еще на первой фазе клинических испытаний, несмотря на то, что наши ученые отчитались о завершении второй, — сообщает издание «News.ru».

Главным лидером ВОЗ считает разработку британских ученых из Оксфордского университета и компании AstraZeneca. Они начали третью стадию испытаний 1 мая 2020 года, которая должна закончиться к октябрю 2021 года. Предварительные данные показывают, что эта вакцина дает двойную защиту от коронавируса. Кроме того, в Британии планируют начать ставить прививки уже в сентябре этого года.

Не отстают и китайские ученые, которые раньше всех начали исследовать новый коронавирус. По данным ВОЗ, три китайские вакцины уже вошли в третью стадию испытаний, причем одна из них, от компании Cansino, будет испытываться и на российских добровольцах. Ее конкурент — вакцина китайской компании Sinopharm — станет доступна в декабре.

Еще одно исследование проводит американская компания Moderna, но оно вступило в третью фазу только 27 июля и должно завершиться в октябре 2022 года. Как и в других странах, производство вакцины там начнется гораздо раньше.

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