Под Новосибирском пенсионер зарубил топором свою 40-летнюю невесту за измену

В селе Ояш под Новосибирском мужчина забил свою возлюбленную топором за измену. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В селе Ояш под Новосибирском мужчина забил свою возлюбленную топором за измену. Тело женщины сибиряк закопал на приусадебном участке.

— По версии следствия, 65-летний мужчина жил вместе со своей 40-летней возлюбленной 11 лет. Последние 4 года он подозревал ее в измене. Сибиряк делал женщине замечания, пытаясь заставить ее вести себя, более благоразумно, чтобы не вызвать у него таких мыслей. В одно из ночей, когда пара вместе выпивала, он снова начал высказывать претензии своей сожительнице, а она, в ответ на это, призналась, что уже давно имеет любовникам. Разозлившись, ревнивый мужчина взял топор и как минимум три раза ударил им сибирячку по голове, а потом начал ее избивать. Эксперты позже насчитали на теле женщины не менее 17 повреждений, нанесенных ее сожителем. Выплеснув злость, мужчина спокойно пошел спать, а то, что его любимая мертва, он обнаружил только утром. Тогда, чтобы скрыть следы преступления, он закопал ее тело на приусадебном участке. Исчезновение сибирячки обеспокоило местную главу сельсовета, которая и обратилась в полицию, — рассказали в СУ СК по Новосибирской области.

Правоохранителям удалось найти преступника, осмотревший его участок следователь обнаружил и тело погибшей женщины. Против сибиряка возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство). Сейчас оно уже направлено для рассмотрения в суд.

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