В День Военно-воздушных сил РФ бизнес-омбудсмен посетил новосибирские предприятия авиастроительной отрасли

Фото предоставлено пресс-службой Уполномоченного по защите прав предпринимателей в НСО.

В ходе встречи участники обсудили перспективы развития новосибирского авиапрома.

Филиал ПАО «Компания «Сухой» НАЗ имени В. П. Чкалова - одно из крупнейших авиастроительных предприятий России, важный флагман авиационной промышленности, осуществляющий разработку, производство и ремонт авиационной техники, выпуск боевых самолетов.

- Очень важно, что не так давно завод имени В. П. Чкалова заключил новый контракт на производство Су-34. Это позволило сохранить стабильность на заводе, - отметил бизнес-омбудсмен.

СибНИА имени С. А. Чаплыгина - крупнейший научно-исследовательский центр авиационной науки на востоке России.

Деятельность СибНИА имени С. А. Чаплыгина - испытания самолетов, взлетно-посадочных устройств, летные исследования средств навигации и посадки аэродромов.

На встрече, проводимой в СибНИА имени С. А. Чаплыгина, был поднят вопрос поддержки малых и средних предприятий - конструкторских бюро, работающих на базе института. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области отметил, что в Новосибирской области действует широкий спектр как федеральных, так и региональных мер поддержки.

В Новосибирской области создан и действует совет по инвестициям Новосибирской области, в полномочия которого входит рассмотрение инвестиционных проектов, в том числе соответствующих перспективным направлениям инвестиционной деятельности Новосибирской области.

- Все инвестиции, которые приходят в Новосибирскую область, очень важны для нас. Если команда сможет развить хорошее производство в регионе, это будет хорошим подспорьем и для областного бюджета, - подчеркнул бизнес-омбудсмен.