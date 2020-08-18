Ушел из дома: в Новосибирске ищут 87-летнего дедушку в черной бейсболке

В Новосибирске ищут пропавшего 87-летнего Михаила Ивановича Белобородова. Фото: ПСО "Маяк"

В Новосибирске ищут пропавшего 87-летнего Михаила Ивановича Белобородова. Дедушка живет один, но родные навещают его каждую неделю. В последний раз мужчину они видели 9 августа, в следующий раз, когда они приехали к нему 15 августа, выяснилось, что дома его нет. Когда дедушка не появился дома и на следующий день, родные обратились за помощь. Сейчас его ищет полиция и волонтеры.

— Приметы: рост 172 сантиметра, нормальное телосложение, седые волосы, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Маяк». — Из дома мужчина ушел в черной бейсболке, куртке цвета хаки, серых штанах и коричневых резиновых полусапогах.

Известно также, что мужчина может страдать возрастной потерей памяти и нуждаться в медицинской помощи.

Если вам известно что-либо о том, где сейчас может быть Михаил Иванович или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом поисковикам по номеру телефона 8-951-393-09-11 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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