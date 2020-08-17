Сибиряки скинулись на специальный автомобиль для детей, больных раком

Больнице подарят особую машину для перевозки онкобольных детей. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Новосибирской центральной клинической больнице появится специальный автомобиль. На нем смогут отвозить на обследования детей, больных раком. Деньги на машину собрали неравнодушные сибиряки. Об этом сообщили в фонде «Защити жизнь».

— Машина нужна детям, которые проходят курсы химиотерапии в этом отделении и вынуждены ездить на этапную диагностику, лучевую терапию и дополнительные процедуры в другие клиники города. В таких ситуациях необходимо перевозить маленьких пациентов в специальных условиях в сопровождении медика. Лечение от рака ослабляет иммунитет, от своевременной транспортировки в необходимых условиях зависит состояние ребенка, — объяснили в фонде.

Новая машина появится у онкоотделения больницы через месяц, когда ее оснастят всем нужным оборудованием.

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