«Это не от нищеты, а от жадности»: пенсионеры, роющиеся в помойке у супермаркета, вызвали споры в соцсетях

Пенсионеры рылись в помойке. Фото: vk.com/revizorro_nsk

В соцсетях появились посты с неприятной историей из Новосибирска: в кадре – пенсионеры, которые роются в мусорке, с собой у них сумки, куда можно складывать выкинутые продукты с помойки.

Определить место, где все происходит, особого труда не составило, – торговый центр на улице Инженерной. Добывают пожилые люди из мусорных баков просроченные товары.

Пользователи соцсетей обсуждают эту историю, причем многие из них не на стороне пенсионеров:

- Скажу так, знаю несколько людей, которые ездят на городскую свалку, набирают колбасы и всякой просрочки и продают. Кто не знает, тот покупает у них, потому что продают в полцены. Это вид заработка сейчас такой. И не от нищеты, а от жадности.

- Пенсионеры по мусоркам ходят, дожили…

- А вы знаете сколько у этих «бедных» пенсионеров денег в банке лежит?

- Никто от хорошей жизни не будет кормиться из мусорных баков.

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