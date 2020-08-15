«Громко слушали музыку»: под Новосибирском мужчина облил машинным маслом четырех подростков

Мужчина облил машинным маслом подростков. Фото: «Курьер. Среда. Бердск»

В Бердске мужчина облил машинным маслом четырех мальчиков, которые слишком громко слушали музыку возле гаражей. Инцидент произошел возле дома № 56 на улице Карла Маркса. Одежда подростков после такого оказалась безнадежно испорчена.

Полиция проводит проверку по факту. Фото: «Курьер. Среда. Бердск»

Родители подростков, возмущенные этим поступком, обратились в полицию.

— В полицию Бердска поступило два заявления от родителей пострадавших детей, которых мужчина облил машинным маслом. Сейчас по данному факту проводится проверка, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В полиции также сообщили, что проверку также проводит прокуратура Бердска.

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