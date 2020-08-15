В Новосибирской области за сутки коронавирусом заболели 56 человек: среди них 26 детей

Оперштаб сообщил информацию о ситуации с коронавирусом в регионе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 15 августа, в оперативном штабе правительства региона сообщили о еще 56 заболевших коронавирусом за сутки. Среди них — 26 детей. Число выздоровевших по-прежнему превышает число заболевших — 94 человека за сутки.

— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 10 574 человека, из них — 644 детей. 9179 пациентов выздоровели. Скончались всего 309 человек. В отделениях интенсивной терапии находятся 58 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 10 пациентов, — рассказали в оперативном штабе.

Сейчас в детской больнице №3 лежат 26 детей: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у которых диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также находятся 1106 взрослых пациентов.

Всего в Новосибирской области провели 366 855тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 288 жителей региона, 33 674 человека сняты с меднаблюдения.

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