В Новосибирской области от коронавируса скончались три человека: что о них известно

Оперштаб поделился статистикой по умершим от коронавируса в Новосибирской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 15 августа, стало известно о том, что за последние сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались еще 3 пациента инфекционного госпиталя. Об этом сообщили в оперативном штабе регионального правительства.

— Скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 60 лет, 61 год и 83 года. Всего в регионе коронавирус стал причиной смерти 309 человек, — рассказали в оперштабе.

Сейчас в реанимации находятся 58 человека, подключены к аппаратам ИВЛ 10 пациентов.

С начала эпидемии коронавирусом заболели 10574 человека, в том числе инфицированы 644 ребенка. Выздоровели 9179 пациентов.

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