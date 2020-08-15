В Новосибирской области от коронавируса скончались три человека: что о них известно

Оперштаб поделился статистикой по умершим от коронавируса в Новосибирской области
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В субботу, 15 августа, стало известно о том, что за последние сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались еще 3 пациента инфекционного госпиталя. Об этом сообщили в оперативном штабе регионального правительства.
— Скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 60 лет, 61 год и 83 года. Всего в регионе коронавирус стал причиной смерти 309 человек, — рассказали в оперштабе.
Сейчас в реанимации находятся 58 человека, подключены к аппаратам ИВЛ 10 пациентов.
С начала эпидемии коронавирусом заболели 10574 человека, в том числе инфицированы 644 ребенка. Выздоровели 9179 пациентов.
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