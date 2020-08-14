Не хотели вылезать из клетки: новосибирские волонтеры показали, как выпустили в зоопарке бельчат

За последние месяцы, волонтеры выходили 21 бельчонка. Фото: Центр реабилитации диких животных\https://vk.com/birds54

Зоозащитники из Новосибирского Центра реабилитации диких животных показали, как они выпускают на волю бельчат. За последние месяцы, волонтеры выходили 21 бельчонка, 18 из них уже выпущены на природу. Еще двое из них остаются в стационаре, а одного пристроили в добрые руки.

— При подготовке к выпуску бельчат необходимо убедиться в том, что они не привязаны к человеку и не подпустят к себе близко, а также безупречно подготовлены по части тонуса мышц и координации движений, ведь от «физической подготовки» зависит, насколько успешным будет воздушный акробат! — рассказали в Центре.

18 бельчат уже выпущены на природу. Фото: Центр реабилитации диких животных\https://vk.com/birds54

Кроме того, волонтеры отмечают, что для растущих животных, которых потом планируют выпустить в естественную среду обитания, очень важно подобрать правильное питание. Чтобы оказавшись в большом мире, такой «выпускник» был здоров, упитан и хорошо сложен.

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