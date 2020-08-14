Их кормили из бутылочки: волонтеры выходили четырех крольчат, оставшихся без родителей

Новосибирские волонтеры выходили четверых зайчат, оставшихся без родителей. Фото: ЦРДЖ\https://vk.com/birds54

Новосибирские волонтеры выходили четверых зайчат, оставшихся без родителей. Не так давно малышей выпустили на волю в заповедниках.

— Основные сложности в выкармливании и подготовке зайчат заключаются в их питании, при котором нужно четко придерживаться допустимых норм, ведь малейшее отклонение от них ведет к непоправимым последствиям, и в том, чтобы обеспечить им достаточную двигательную активность. Ведь зайцам буквально жизненно необходимо движение, игры и бег. В клетке их содержать нельзя, если вы планируете потом их выпустить на природу. Потому что, если они привяжутся к человеку и не смогут комфортно жить на воле. Поскольку у них не будет страха не только перед человеком, но и перед другими врагами, — рассказал на своей официальной странице Центр реабилитации диких животных.

В комментариях под постом многие сибиряки похвалили волонтеров за их работу. Люди отметили, как много сил вкладывают зоозащитники в спасение животных:

Не так давно малышей выпустили на волю в заповедниках. Фото: ЦРДЖ\https://vk.com/birds54

— Спасибо за Ваш труд! Вы молодцы!

— Сколько же труда вы в это вкладываете!

— Пусть вам вернется ваша доброта, — пишут люди.

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