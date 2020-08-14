«Сбежала от принца?»: в Новосибирске заметили лошадь, бегающую по проезжей части

В Первомайском районе прохожие заметили бегающую среди машин лошадь. Фото: Кадр из видео

В Первомайском районе прохожие заметили бегающую среди машин лошадь. Люди предположили, что оказавшееся на дороге животное сбежало от хозяина и потерялось.

— Лошадь бегала в районе транспортной остановки Инская УМ-3, скакала прямо по проезжей части, на тротуар ее заманить мы так и не смогли. К незнакомцам она не подходит — боится. В итоге она испугалась сигналов машин и ускакала галопом в сторону переходного моста, — рассказала КП-Новосибирск девушка, заметившая лошадь.

Сибирячка опубликовала пост о сбежавшей лошади в соцсетях, надеясь, что это сможет помочь найти хозяина. В комментариях под ним многие сибиряки, глядя на столь нестандартного участника дорожного движения, не удержались от шуток:

— Она просто сбежала от принца.

— Нету женщины, которая остановит его на скаку.

— Типичные будни Первомайки, — пишут подписчики паблика Вконтакте «Подслушано Первомайка».

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