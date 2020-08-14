Сибиряк, спасший выпавшую из окна девушку, погиб

ЧП случилось в Бердске. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В пятницу, 14 августа, стало известно о том, что молодой человек из Бердска, который поймал выпавшую из окна девушку, погиб. Об этом КП-Новосибирск сообщили в следственном комитете области.

— Парень умер в больнице. Девушка по-прежнему находится в реанимации. В скором времени материалы из ГУ МВД будут переданы в Следственный отдел для дальнейшей проверки, — сообщила КП-Новосибирск старший помощник руководителя СУ СКР по НСО по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Напомним, трагедия произошла вечером в четверг, 13 августа в Бердске возле дома №46а по улице Микрорайон. Молодой человек пытался поймать женщину, выпавшую из окна. На место выезжала полиция и «скорая помощь», обоих госпитализировали.

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