Еще 67 за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели больше 10,5 тысяч человек

За сутки коронавирусом заболели 67 человек, а выздоровели 163. Фото: Мария ЛЕНЦ

В пятницу, 14 августа, в оперативном штабе правительства региона сообщили о еще 67 заболевших коронавирусом за сутки. Выздоровевших больше почти в 3 раза — за последний день выписали из больниц 163 человека.

— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 10 518 человек, из них — 618 детей. 9085 пациентов выздоровели. Скончались всего 306 человек. В отделениях интенсивной терапии находятся 52 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 6 пациентов, — рассказали в оперативном штабе.

Сейчас в детской больнице №3 лежат 28 детей: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у которых диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также находятся 1094 взрослых пациентов.

Всего в Новосибирской области провели 362 216 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 317 жителей региона, 33 544 человека сняты с меднаблюдения.

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