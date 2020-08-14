Новосибирцы просят, чтобы ДК «Академия» реконструировали архитекторы из Академгородка

В Академгородке продолжают обсуждать дальнейшую судьбу ДК «Академия». Фото: Екатерина ИЗМАЙЛОВА\"Навигатор"

В Академгородке продолжают обсуждать дальнейшую судьбу ДК «Академия». В среду, 12 августа, состоялась третья сессия общественных обсуждений по реконструкции здания, которую организовал департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии.

Напомним, новосибирцы не могут прийти к единому мнению насчет того, как именно нужно поступить со зданием, которое нуждается в ремонте. Некоторые люди считают, что лучшим решением будет это здание снести и построить новое, другие уверены, что ДК нуждается в серьезной реконструкции, а третьи настаивают на том, что менять что-то капитально в нем не нужно, и ограничиться можно лишь обычным ремонтом.

— Анастасия Близнюк, создатель Интегрального музея-квартиры повседневности Академгородка, вместе с социологами провела среди жителей Академгородка опрос на эту тему. Обработали 806 анкет: почти в 14% из них отмечалось, что ДК «Академии» нужен просто капремонт, ответ «Реконструкция без изменения фасада» выбрали более 35% опрошенных, за реконструкцию с изменением фасада проголосовали 12% респондентов, за полную реконструкцию по новому проекту — более 38%. В общем за сохранение здания и его фасадов ратуют 49% участников анкетирования, за реконструкцию — 51%. Тем не менее, другой соцопрос, охвативший 2 тысячи человек, показал, что 2/3 респондентов проголосовали за сохранение фасадов и габаритов ДК, — сообщает издание «Навигатор».

Поделились своим мнением на этот счет и молодые архитекторы. Маргарита Морева считает, что облик Дома культуры должен, в первую очередь, соответствовать всей общей концепции Академгородка в целом, чтобы смотреться там гармонично. Девушка попросила людей, которые будут заниматься реконструкцией здания, обязательно привлечь к работе специалистов, живущих в Академгородке.

В итоге, собрание завершила Наталья Багрова, ректор НГУАДИ, заявившая, что возьмется за антропологическое исследование ДК «Академия», результаты которого смогут стать одним из решающих факторов во время принятия решения о его дальнейшей судьбе.

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