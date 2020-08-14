«На танцполе гарцевали бегемотихи за 30»: сибирячка пристыдила русских туристок на турецком курорте

В соцсетях сибирячка написала пост, в котором она пожаловалась на отдыхающих за границей россиянок.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В соцсетях сибирячка написала пост, в котором она пожаловалась на отдыхающих за границей россиянок. У подписчиков он вызвал неоднозначную реакцию.
— Как стыдно за соотечественниц на турецких курортах. Открыли границы Турции и самые смелые полетели отдыхать по новым правилам. Пошли мы нашей компанией в клуб посидеть, там я чуть не сгорела от стыда, глядя на танцпол. Пьяные, толстые, орущие песни на весь клуб, на танцполе гарцевали бегемотихи за 30. Женщины, ведите себя достойно заграницей, не позорьтесь, — написала девушка в своем посте в паблике «Сплетни Новосибирска».
Пост собрал много лайков и комментариев. Фото: Скриншот "Сплетни Новосибирска"\https://vk.com/spletni_nsk
Такой честный, но весьма неоднозначный пост, не смогли оставить без внимания другие подписчики паблика. Большинство их тех, кто отписался в комментариях, были не согласны с сибирячкой и осудили ее за такое высказывание. Однако нашлись те, кто встал на сторону девушки, написав, что поддерживает ее возмущение:
— Если вам, автор, стыдно смотреть, но отвернитесь.
— Мне было бы все равно, кто чем занят. Я же туда прилетела отдыхать, а не за людьми чужими смотреть.
— А я согласен с автором. Конечно, дело тут не во внешности женщин, а в их аморальном поведении.
— Автор поста просто завидует тем, кто может себе позволить отдохнуть так, как хочет.
— Отдых, на мой взгляд, не должен состоять только в пьянках до беспамятства, — пишут люди.
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