«Испугалась дикого кота и сбежала»: в Новосибирске потерялась слепая кошка

В Калининском районе Новосибирска потерялась слепая кошка. Фото: Предоставлено Юлией

В частном секторе на улице Кропоткина в Калининском районе Новосибирска потерялась слепая кошка. Она сбежала с участка, испугавшись большого дикого кота. Волонтеры просят всех неравнодушных людей помочь с ее поисками.

— Это кошка — полудичка. То есть, она была котенком, рожденным домашней кошкой, но на улице. Если такого котенка взять домой до двух месяцев, то есть шанс на то, что животное сможет социализироваться и комфортно жить рядом с человеком. Собственно, именно этим я с этой кошкой и занималась как волонтер. Поскольку ей, из-за проблем со зрением, для адаптации нужны другие условия и больше времени. После первичных медицинских процедур, вроде прививок и стерилизации, мы должны были отвезти ее к окулисту. Вообще, врач нам, по поводу этой девочки, говорит вот что: один глаз у нее в принципе недоразвит из-за перенесенного герпеса, а другой, несмотря на бельмо, может видеть, но только на 50%. Получается, различать она может только контуры и ориентируется в пространстве преимущественно по запаху, — рассказал КП-Новосибирск волонтер Юлия. — И вот, позавчера случилось так, что она потерялась. Дело в том, что все животные, которыми я занимаюсь, живут у меня на участке. Он специально оборудован для них, чтобы кошкам было здесь комфортно и нескучно. Поэтому они, как правило, с территории не уходят. Зато вот дикие коты захаживают к нам довольно часто. Обычно мы их сразу же ловим, лечим и пристраиваем. Но есть в нашей местности один дикий кот, который постоянно нападает на других животных. Как раз в тот день эта девочка отказалась ночевать в доме, решила остаться спать на улице. А на участок пробрался этот кот, напугал ее и она убежала. Главная проблема здесь в том, что, как я уже сказала, эта кошка ориентируется в основном по запаху, и найти дорогу домой может только так. Но уже несколько раз шел дождь и след она потеряла. Обычно, в таком случае, животные используют зрение, но она так не может. Поэтому сейчас кошка очень напугана и дезориентирована.

Волонтеры просят всех неравнодушных людей помочь с ее поисками. Фото: Предоставлено Юлией

За прошедшее время Юлия уже успела связаться с работниками ЖЭУ, поскольку им известны все близлежащие подвалы, трубы и места, где животных могут прикармливать сердобольные люди. Но ее беглянки там не оказалось. Нигде в частном секторе ее найти также не удалось. Поэтому сибирячка решила обратиться за помощью к людям.

— Я уже расклеила здесь объявления и разместила его в сети. Очень надеюсь, что это как-то мне поможет. Но здесь тоже есть нюанс: поскольку эта кошка — полудикая, ее ни в коем нельзя звать, пытаться к ней подойти или тем более взять на руки. При таком стрессе это могло бы спугнуть и домашнюю кошку, которые как правило, легко идут на контакт с людьми и доверяют им. А уж для полудички, тем более, плохо видящей… Это только спугнет ее и уменьшит шансы на поиски. Если вы увидите где-нибудь эту кошку — нужно сразу же позвонить волонтеру, чтобы он приехал и забрал ее, — пояснила сибирячка.

Телефон, по которому вы можете связаться с Юлией: 7 913 748-74-22.

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