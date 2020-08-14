Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 14 августа 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

Наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 14 августа 2020 года расскажет о ситуации в регионе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области расскажет о ситуации в регионе на 14 августа 2020 года. По данным оперштаба, уже несколько дней количество заболевших не превышает ста человек.

— В регионе зарегистрирован всего 10 451 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из числа зараженных — 610 детей. В настоящее время было выписано с выздоровлением уже 8 922 пациента. Всего от болезни скончались 303 пациента, — сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус распространился по всему региону.

В отделениях интенсивной терапии находятся 42 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 8 пациентов. Под медицинским наблюдением в регионе находится 302 человека, 33 389 человек сняты с меднаблюдения. Медицинские работники провели 358 106тестов на коронавирусную инфекцию.

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