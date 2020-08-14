Погода в Новосибирске на 14 августа 2020 года: захватите зонты и ветровки

Погода в Новосибирске 14 августа 2020 года: будет дождливо и пасмурно. Фото: Олег ЗОЛОТО

Погода в Новосибирске 14 августа 2020 года: в городе по-прежнему стоит похолодание и сильные дожди с грозами.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +21-23 градусов, ночью — +14-16. Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду с порывами до 14, — сообщает сайт Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +18-23 градуса. Сибиряков ждут переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем на большей части территории кратковременные дожди и грозы, при грозах местами сильные дожди. Ветер юго-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 17.

«Яндекс Погода» сообщает немного другой прогноз: днем 11 августа будет +23-24 градуса, пасмурно, небольшой дождь.

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