В Новосибирске припаркованные около стройки машины залило раствором, который не отмывается

В Октябрьском районе Новосибирска припаркованные машины залило раствором со стройки по адресу улица Кирова,48. Фото: "АСТ-54"

В Октябрьском районе Новосибирска припаркованные машины залило раствором со стройки. По словам автомобилистов, полностью отмыть от него машины так и не удалось.

— Как минимум три автомобиля сразу поехали на мойку, капоты и крыши отмыть полностью не удалось, повреждено лакокрасочное покрытие, нужна как минимум полировка. Вечером приехали к прорабу, он сказал, что вечером будет обсуждать с руководством, предложил приехать сегодня в 7:40, чтобы донести предложения компании по решению вопроса. Ну а позже прораб сказал, что возмещать это нам не планируют, — цитирует пострадавшего новосибирца паблик «АСТ-54».

В комментариях под постом многие сибиряки посоветовали пострадавшим автовладельцам не пускать эту ситуацию на самотек и обязательно добиваться справедливости. А некоторые были уверены в том, что в случившемся есть и вина водителей, оставивших машины рядом со строящимся домом:

— Всегда нужно все оформлять сразу, чтобы не было вопросов.

— Так не нужно было оставлять машину у стройки. Ясно дело, что там есть такие риски.

— Нужно было сразу полицию вызвать, — пишут люди.

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