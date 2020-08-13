«Стою у дверей — не пускают»: сибирячка больше полугода не может попасть на прием к приставам

Люди ежедневно толпятся в очереди. Фото: скриншот из видео.

Сибиряки жалуются, что уже месяц не могут попасть на прием к судебным приставам Октябрьского района. Об этом КП-Новосибирск рассказала Олеся Старыгина.

— У меня был долг по оплате транспортного налога. Его списали в декабре прошлого года, карта ушла в минус. Ну и налоговая, вместе с судебными приставами арестовали все мои банковские счета. Я оплатила его через кассу банка и пошла к приставам, показать чек, чтобы мне активировали карты, — рассказала КП-Новосибирск Олеся.

После долгого хождения по кабинетам сибирячке удалось снять арест, но только с одной карты. По словам женщины, ее судебный пристав забыла про вторую карту. Теперь Олесе снова нужно обойти несколько кабинетов, чтобы восстановить ее.

— Я уже 9 месяцев пытаюсь записаться к ним на прием. Сайт у них не работает, горячая линия тоже недоступна, в порядке живой очереди не пускают. Как я должна вернуть себе карту? — возмущается женщина. — Стою у дверей, а меня не пускают.

Олеся такая не одна. По ее словам ежедневно возле дверей судебных приставов собирается толпа. Люди пытаются выяснить причину, почему они не могут записаться на прием и как это возможно сделать.

КП-Новосибирск отправила запрос в пресс-службу судебных приставов, чтобы узнать, как к ним можно попасть на прием и какой сбой в системе у них произошел.

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