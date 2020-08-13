«У «Лады» уничтожен кузов, «Нива» слетела в кювет»: появилось видео серьезного ДТП под Новосибирском

Под Новосибирском произошло серьезное ДТП. Фото: "АСТ-54"

Вечером, 13 августа, под Новосибирском произошло серьезное ДТП. Как сообщают очевидцы произошедшего в паблике «АСТ-54», на трассе 50К-19Р столкнулись хэтчбек ВАЗ-2114 и кроссовер Chevrolet Niva. Последствия аварии засняли на видео автомобилисты, проезжавшие мимо.

— От сильного удара кузов хэтчбека «Лада» оказался уничтожен, а «Ниву» выбросило с дороги в кювет. На месте работают сотрудники полиции и скорой помощи, — сообщает «АСТ-54».

Последствия аварии засняли на видео автомобилисты, проезжавшие мимо.

В комментариях под постом многие сибиряки, также проезжавшие рядом с местом ДТП, написали что машины оказались действительно сильно повреждены.

— Проезжал мимо, авария и правда жесткая!

— Там еще есть третья машина с помятым боком, она уходила от столкновения.

— Лишь бы все были живы, — пишут люди.

На месте работают сотрудники полиции и скорой помощи. Фото: предоставлено читателем КП-Новосибирск

В Госавтоинспекции по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что по предварительным данным, в этой аварии никто не погиб. На месте работает экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru