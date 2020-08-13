«У «Лады» уничтожен кузов, «Нива» слетела в кювет»: появилось видео серьезного ДТП под Новосибирском

Под Новосибирском произошло серьезное ДТП. Фото: "АСТ-54"
Вечером, 13 августа, под Новосибирском произошло серьезное ДТП. Как сообщают очевидцы произошедшего в паблике «АСТ-54», на трассе 50К-19Р столкнулись хэтчбек ВАЗ-2114 и кроссовер Chevrolet Niva. Последствия аварии засняли на видео автомобилисты, проезжавшие мимо.
— От сильного удара кузов хэтчбека «Лада» оказался уничтожен, а «Ниву» выбросило с дороги в кювет. На месте работают сотрудники полиции и скорой помощи, — сообщает «АСТ-54».
Последствия аварии засняли на видео автомобилисты, проезжавшие мимо.
В комментариях под постом многие сибиряки, также проезжавшие рядом с местом ДТП, написали что машины оказались действительно сильно повреждены.
— Проезжал мимо, авария и правда жесткая!
— Там еще есть третья машина с помятым боком, она уходила от столкновения.
— Лишь бы все были живы, — пишут люди.
На месте работают сотрудники полиции и скорой помощи. Фото: предоставлено читателем КП-Новосибирск
В Госавтоинспекции по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что по предварительным данным, в этой аварии никто не погиб. На месте работает экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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