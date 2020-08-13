В Дзержинском районе Новосибирска к концу сентября отремонтируют улицу Скрябина

Фото предоставлено пресс-службой правительства НСО

Губернатор Андрей Травников, депутат Совета депутатов города Новосибирска Владимир Барсук и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дзержинского района Сергей Капишников во время рабочей поездки обсудили с жителями вопросы благоустройства территории.

Дзержинский район быстро развивается, появляются новые микрорайоны. Если раньше автомобилистам хватало для проезда улицы Докучаева, то теперь - из-за увеличившегося потока машин - они объезжают пробку по параллельной улице Скрябина. Тротуаров на этой улице нет, как и дорожных знаков «Ограничение максимальной скорости», сообщили жители губернатору. Остро встал вопрос безопасности детей, которые идут по этой дороге в расположенный неподалеку центр спортивной подготовки по биатлону.

Как доложил главе региона заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Ставицкий, проведение торгов по объекту запланировано уже на 20 августа. Будет уложено асфальтобетонное покрытие, укреплены в щебне обочины. Правда, ширина улицы Скрябина не позволяет оборудовать пешеходные тротуары.

- Раз проект не просто подготовлен, а фактически запущен, то его нужно реализовывать. Для автомобилистов делаем дорогу, а параллельно проектируем решение и по оборудованию пешеходных переходов или в створе этой улицы, если это возможно, или на параллельной - улице Докучаева. Выбираем альтернативный маршрут для пешеходов, - поставил задачу минтрансу губернатор.

Как отметил Сергей Капишников, от жителей часто поступают обращения по реконструкции, благоустройству дворовых проездов.

- Относительно конкретного объекта - пешеходных тротуаров - по поручению губернатора будет принято специальное техническое решение. Если мы говорим о повышении безопасности на дорогах, то необходимо заботиться о безопасности не только автомобилистов, но и пешеходов, - подчеркнул Сергей Капишников.

На улице Скрябина также дополнительно будут установлены «лежачие полицейские», знаки «Ограничение максимальной скорости» и видеокамеры для фиксации нарушений скоростного режима.