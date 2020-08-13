Раскраска, сказки или русская классика – всего за 1 рубль в «Галамарте».

О пользе чтения можно говорить много, ведь это занятие приносит настоящее удовольствие. Книги помогут отдохнуть после тяжелого рабочего дня, расслабиться перед сном или убить время в дороге. Жаль, что цены на них растут с каждым годом. Но «Галамарт» решил сделать подарок всем книголюбам: с 17 по 31 августа печатную продукцию можно купить всего за 1 рубль.

Для детей – серия «Книги – мои друзья»: тут можно выбрать сказки, знакомые всем с детства. «Снежная королева», «Серая шейка», «Три толстяка», «Красная шапочка»… Малышей заинтересуют не только истории, но и яркие красочные иллюстрации, похожие на мультики.

Для чтения в дороге (или просто для освежения памяти) – русская классика: рассказы Чехова или Горького, повести Карамзина, «Леди Макбет Мценского уезда» Лескова. Эти книги со временем никак не стареют, только лучше становятся, как вино.

-

Для малышей – раскраска «Любимая наша страна Россия» (поможет узнать много интересного и разовьет мелкую моторику), а для взрослых – кроссворды, отличный способ разгрузить голову после работы.

Выбирайте! В «Галамарте» найдутся книги на любой вкус и возраст, и по особенно привлекательной цене.

Реклама