Для засолки с «Комсомолкой»: дарим читателям наклейки на банки

Яркие наклейки помогут хозяйке.

На календаре - середина авнуств, и сезон домашних заготовок в самом разгаре. Хозяйки варят варенье, солят огурцы, делают компот на зиму - список можете продолжить сами. И чтобы потом легко было разобраться, какое соленье в какой банке находится, «Комсомольская правда» приготовила для читателей полезный подарок.

Вместе с номером от 14 августа сибиряки получат 4 яркие наклейки на банки: с ними вам точно будет удобнее разобраться в домашних заготовках.

Всю информацию вы можете уточнить в редакции «Комсомольской правды» по тел. (383) 289-91-10.

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