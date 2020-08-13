Сибирячка отсудила у врачей, которые по ошибке вырезали ей не тот орган, миллион рублей

Суд встал на сторону Оксаны. Фото: личный архив.

Суд поставил точку в деле Оксаны Бугояк - сибирячки, которой по ошибке врачи удалили не тот орган. Напомним, на УЗИ у женщины нашли кисты на яичниках - медики рекомендовали удалить их. Однако во время операции в районной больнице врач ошиблась: женщина чуть не погибла, спасли ее новосибирские медики. Когда Оксана очнулась, из тела по бокам у нее торчали трубки.

- Нам объяснили, что при проведении операции по удалению яичников и матки отрезали еще и мочеточники - то есть их удалили за компанию со всеми органами, - рассказал КП - Новосибирск Сергей Бугояк, супруг Оксаны.

Суд в этой истории встал на сторону пациентки:

- Сибирячка отсудила у врачей миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, - рассказала юрист Инесса Рябинина. - Еще по 100 тысяч рублей больница выплатит ее мужу и дочке за моральный вред.

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