«Я мучилась от ужасных болей»: сибирячка пожаловалась на врачей, которые посоветовали лечить перелом руки льдом

Сейчас девушка лечит перелом, но игнорировать халатность врачей не собирается. Фото: предоставлено героиней публикации.

Жительница Новосибирска Ксения Кожаева столкнулась с неприятной ситуацией больнице. Девушка сломала руку, но врачи решили, что это просто ушиб, и посоветовали приложить лед. Из-за неправильного диагноза сибирячка два дня страдала от болей.

— 9 августа я обратилась в травмпункт. Сделали снимок, травматолог посмотрел вместе со своими коллегами и сделал вывод, что у меня ушиб мягких тканей, нужно прикладывать лед и все пройдёт. Промучалась я с ужасными болями до 11 августа, — рассказала Ксения в соцсетях.

Поняв, что лед не помогает, сибирячка отправилась в поликлинику по месту жительства. Рентген определил, что у нее двойной перелом левой кисти. Халатность предыдущего врача Ксению до ужаса возмутила.

— Халатность врачей очевидна, ситуация просто ужасна. У меня на руках всех документы из 25-ой поликлиники. Когда я обратилась туда, приехав просто с опухшей синей рукой, меня отправили домой без какого-либо укола, просто со справкой. Но я молчать об этом не буду! Считаю, таким врачам не место в больнице. А если от него пострадают еще пациенты? — рассказала Ксения Кожаева КП-Новосибирск.

Девушка собирается пойти в прокуратуру и добиться, чтобы врачи понесли ответственность за халатность.

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