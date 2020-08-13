«Разозлился на замечание»: рецидивист сломал ребра отдыхающему на теплоходе новосибирцу

Несчастный случай произошел на острове Кораблик. Фото: стоп-кадр

Транспортная полиция поймала 33-летнего сибиряка, который жестоко избил другого отдыхающего, пока они плыли на теплоходе.

— На острове Кораблик между двумя компаниями отдыхающих произошел конфликт. В ответ на замечание о вульгарном поведении один из мужчин несколько раз ударил 35-летнего жителя Новосибирска по голове и в грудь. В больнице врачи диагностировали у потерпевшего перелом ребра. Травма грудной клетки привела к осложнению заболевания, — сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по СФО.

По камерам наблюдения полицейские вычислили подозреваемого — 33-летний жителя областного центра. Он был не единожды судимый, в том числе за угон, насильственные действия сексуального характера и причинение вреда здоровью человека.

Оперативники поймали мужчину меньше чем за 2 дня. Сейчас он заключен под стражу и находится в СИЗО. Следователи транспортной полиции возбудили в отношении задержанного уголовное по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». За это он может лишиться свободы максимум на 8 лет.

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