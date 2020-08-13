Власти помогут модернизировать университетский комплекс НГУ

Губернатор побывал в Академгородке и НГУ. Фото: правительство Новосибирской области.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников побывал с рабочей поездкой в Советском районе: одним из важных вопросов выездного совещания было развитие университетского комплекса НГУ. Глава региона побывал на месте, где планируется строительство кампуса и общежития для студентов, обсудил планы работы в рамках государственно-частного партнёрства.

- Для нас приоритет номер один – это продвижение программы «Академгородок 2.0» и развитие комплекса университета. Для этого, кроме финансирования, которым мы занимаемся, надо решить ещё массу задач. Это и земельные вопросы, и предпроектная подготовка. Сейчас руководство университета всем этим занимается, и мы, со своей стороны, оказываем им в этом всю необходимую поддержку, - подчеркнул глава региона.

Ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук подчеркнул, что для вуза это очень важное начинание:

-Мы обновим научно-образовательную и социальную инфраструктуру НГУ, - рассказал Сергей Федорчук. - Сейчас активно идёт разработка плана реновации.

Напомним, в рамках проекта «Наука» под контролем правительства Новосибирской области создается еще и центр коллективного пользования СКИФ. Это позволит молодым ученым реализовать себя.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru