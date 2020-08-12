«Здесь видно мой дом»: космонавт сфотографировал Новосибирск с борта МКС

Российский космонавт Иван Вагнер сфотографировал Новосибирск с борта МКС. Фото: https://vk.com/ivan_mks63
Российский космонавт Иван Вагнер сфотографировал Новосибирск с борта Международной космической станции. Снимки он опубликовал в своем официальном аккаунте в соцсетях.
— Передаю привет кружку аэрокосмического моделирования «Ключ на старт!» из города Новосибирск и победителю одной из моих недавних загадок на странице ВКонтакте! — написал в своем посте Иван Вагнер. — На снимке запечатлен Новосибирск и, в частности, микрорайон «ОбьГЭС», расположенный в левобережной части Советского района.
На снимке запечатлен Новосибирск и, в частности, микрорайон «ОбьГЭС». Фото: https://vk.com/ivan_mks63
В комментариях под снимками на странице космонавта отметились многие его подписчики из Новосибирска. Кто-то просто поблагодарил его за фотографии города со столь необычного ракурса, а кто-то с азартом принялся искать на «космическом» снимке свой дом:
— Огромное Вам спасибо! Раньше Новосибирск уже снимали из космоса, но этот район не попадал в кадр.
— А мой дом отсюда видно.
— Всем привет из Новосибирска! — пишут люди.
В комментариях под снимками на странице космонавта отметились многие его подписчики из Новосибирска.Фото: https://vk.com/ivan_mks63
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в своем официальном аккаунте в «Твиттере» «Роскосмос» опубликовал снимки проходившего в Новосибирске парада в парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне
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