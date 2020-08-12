Метеорный поток Персеиды 12 августа 2020 в Новосибирске: где и когда наблюдать

Рассказываем, где и когда можно будет наблюдать метеорный поток Персеиды 12 августа 2020 в Новосибирске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рассказываем, где и когда можно будет наблюдать метеорный поток Персеиды 12 августа 2020 в Новосибирске. Персеиды — это остатки частиц кометы Свифта-Туттля. Через их шлейф ежегодно в августе ежегодно проходит наша планета. В атмосфере частицы сгорают, и со стороны это выглядит как настоящий «звездный дождь». Весь поток Персеид длится с 17 июля по 24 августа. Максимум потока приходится как раз на ночь с 12 на 13 августа: в это время на один час может приходиться 100-110 метеоров. Ждать момента, чтобы загадать желание можно примерно с 11 вечера до половины пятого утра.

— Традиционно ожидать метеоры нужно со стороны созвездия Персея, но не стоит фиксировать взгляд на одной точке, лучше наблюдать всю данную область неба. В начале ночи созвездие Персея находится недалеко от горизонта в северо-восточном направлении, постепенно поднимается выше и оказывается к утру высоко на востоке. Чтобы его найти, можно использовать как ориентир яркую звезду Капеллу в созвездии Возничего, которая с наступлением темноты хорошо видна на севере. В помощь наблюдателю будет и созвездие Кассиопеи, чей узнаваемый астеризм буквы «W» легко различим на ночном небе, а также рассеянное звездное скопление Плеяды в созвездии Тельца, расположенное ближе к горизонту и видимое невооруженным глазом. Между этими тремя достаточно яркими объектами и располагается созвездие Персея. Дополнительным ориентиром может стать убывающая Луна, которая расположится правее и ниже Персея, — рассказали в Большом новосибирском планетарии.

В планетарии рассказали, как найти нужное созвездие на небе. Фото: Большой новосибирский планетарий.\https://vk.com/nebonsk

Конечно же, чтобы увидеть это красивое астрономическое явление, необходимо, как минимум два условия: ясная погода и значительная удаленность от городской засветки. При их наличии можно будет заметить даже самые слабые метеоры и вдоволь насладиться этим незабываемым зрелищем.

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