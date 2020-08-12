Бизнес-центру на улице Станиславского вернули свет: предприниматели сидели без электричества полмесяца

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Здание бизнес-центра, расположенного по адресу: ул. Станиславского, 2/3, стояло без света с 24 июля. Проверка Сибирского управления Ростехнадзора выявила нарушения в документах. В итоге суд вынес решение об остановке эксплуатации электрооборудования на 85 суток. Такой вердикт мог нанести серьезный удар более чем по 60 собственникам помещений. Предприниматели обратились за помощью к бизнес-омбудсмену региона. Инициатор обращения к Николаю Мамулату - арендодатель Евгений Жонголович рассказал, что бизнес по сдаче помещений в наем из-за случившегося был под угрозой.

- Вы представляете, как трудно вести дела без электричества и связи? Например, те, кто снимает у меня помещения под офисы, вынуждены были временно арендовать площади в других местах, чтобы не растерять клиентов, - поделился предприниматель.

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николая Мамулата, ситуация осложнялась тем, что здание было подключено по временной схеме электроснабжения, а компания - застройщик бизнес-центра на момент проверки оказалась банкротом, что затруднило поиск проектной документации.

- Что такое сидеть в бизнес-центре и вести дела без электричества? Для предпринимателей это крах. Чтобы восстановить энергоснабжение восьмиэтажного бизнес-центра после решения суда, нужно потратить немало времени, поскольку в разных инстанциях установлены регламентированные сроки рассмотрения обращений, - отметил Николай Мамулат.

Но в Новосибирске удалось решить все относительно быстро. И в среду, 12 августа, деловой центр на левобережье вновь подключили к источнику питания. Николай Мамулат подчеркнул, что уникальность прецедента в том, что благодаря пониманию контролирующих органов, РЭС и судебных приставов бизнесмены смогли вернуться к работе в кратчайшие сроки.