Пассажиров эвакуировали из аэропорта «Толмачево» из-за сообщения о минировании

В соцсетях сибиряки сообщили о «минировании» на территории аэропорта «Толмачево». Фото: Алена МАРТЫНОВА

В соцсетях сибиряки сообщили о «минировании» на территории аэропорта «Толмачево». По словам очевидцев, на место прибыли сотрудники МЧС, а всех людей, находящихся в здании эвакуировали.

— Кто-то сообщил о «минировании» на территории аэропорта «Толмачево». Прибывшие на место сотрудники МЧС находятся у терминала «А». Производится эвакуация людей из здания, — цитирует очевидцев паблик Вконтакте «АСТ-54».

В комментариях под постом некоторые подписчики предположили, что тревога может быть или ложной или учебной:

— Может это опять чья-то глупая шутка?

— Может очередные учение?

— Не удивлюсь, если вызов ложный, — пишут люди.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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