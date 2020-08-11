Пассажиров эвакуировали из аэропорта «Толмачево» из-за сообщения о минировании

В соцсетях сибиряки сообщили о «минировании» на территории аэропорта «Толмачево».
Фото: Алена МАРТЫНОВА
В соцсетях сибиряки сообщили о «минировании» на территории аэропорта «Толмачево». По словам очевидцев, на место прибыли сотрудники МЧС, а всех людей, находящихся в здании эвакуировали.
— Кто-то сообщил о «минировании» на территории аэропорта «Толмачево». Прибывшие на место сотрудники МЧС находятся у терминала «А». Производится эвакуация людей из здания, — цитирует очевидцев паблик Вконтакте «АСТ-54».
В комментариях под постом некоторые подписчики предположили, что тревога может быть или ложной или учебной:
— Может это опять чья-то глупая шутка?
— Может очередные учение?
— Не удивлюсь, если вызов ложный, — пишут люди.
КП-Новосибирск следит за развитием событий.
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