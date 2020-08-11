Военного, который продал бензина на пятьсот тысяч, оштрафовали на миллион и отправили в колонию

Военного осудили на 4 года за махинации с топливом. Фото: Архив "КП"

Начальник войсковой части из Новосибирска лишился свободы на четыре года. Он слил бензина и дизельного топлива почти на полмиллиона рублей. А в 2019 году, когда обо всем стало известно, военный пытался подкупить оперативника, чтобы его дело закрыли.

— Мужчина обвиняется в том, что с июля.2015 по июнь 2019 года, используя служебное положение начальника отдела списывал топливо, нанеся ущерб Министерству обороны РФ был в 491 503,21 рублей. Также он передал оперуполномоченному взятку 200 тысяч рублей, — сообщили в Калининском районном суде Новосибирска.

10 августа суд приговорил сибиряка к 4 годам лишения свободы и штрафу в 1 миллион рублей. Военному также запретили вести организационные и административные дела на три года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru