Погода в Новосибирске на 11 августа 2020 года: последний день для отдыха на пляже

День 11 августа 2020 будет жарким - потом польют дожди. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске на 11 августа 2020 года порадует горожан. Днем синоптики обещают жару под +31 градус, но к вечеру уже пойдет дождь — успейте полежать на пляже.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +29-31 градус, ночью — +16-18. В первой половине дня переменная облачность без осадков, во второй половине — местами кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +28-33 градуса. Сибиряков ждут переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди и грозы, утром местами туманы. Ветер юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 16.

Прогноз «Яндекс Погоды» : днем 11 августа будет максимум +30 градусов, ночью — +19, облачно с прояснениями. Вечером будет небольшой дождь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru