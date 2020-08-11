Красная шапочка на максималках: сибирячка в образе наемной убийцы напугала туристов у водопада

Подобный костюм может стоить от 70 до 100 тысяч рублей. Фото: Алехандро Лонгер

Туристы приехали на Алтай, чтобы полюбоваться водопадом, но застали там зрелище поинтереснее. На скалах около бушующей воды их ждала настоящая спартанская воительница при полном параде. Это Ксения Канда, косплеерша из Новосибирска, пробует себя в новом образе наемной убийцы Кассандры из популярной видеоигры Assasin's Creed.

К делу сибирячка подошла серьезно: на костюм потратила десятки тысяч рублей и проехала 260 километров до Пещерского водопада ради эффектных фото.

Ксения работает маркетологом, занимается косплеем уже восемь лет. Фото: Дмитрий Галеев и Алехандро Лонгер

— Когда вышла новая часть игры про «Одиссею», я влюбилась в спартанский костюм Кассандры. К тому же, я выпускница истфака НГПУ, где был потрясающий преподаватель по «античке», нереально увлекательно рассказывал про Древнюю Грецию. Но костюмы очень сложные, и мне просто повезло купить такой, — рассказала Ксения Канда.

Съемки девушка решила начать рано — в шесть часов утра. Чтобы была возможность сделать красивые снимки без лишних фигур в кадре. И хотя полностью избежать разглядывания любопытными туристами ей не удалось, заговорить с воинственной девой никто из них так и не решился. Удобно устроившись на спуске, пришедшие к водопаду люди, молча наблюдали за столь необычным пейзажем.

Обрабатывать снимки помогал Николай Жаров. Фото: Дмитрий Галеев

Зато подписчики Ксении в соцсетях на комментарии не поскупились. Самые оригинальные из них даже сравнили ее костюм с одеждой красной шапочки.

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